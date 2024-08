Empoli su De Sciglio | c’è lo scoglio-stipendio E per l’attacco spunta il nome di Lapadula

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Giusto il tempo di rientrare da Roma, dopo la storica prima vittoria capitolina contro i giallorossi, che ieri l’è tornato subito in campo (seduta defaticante per chi ha giocato domenica sera all’Olimpico) per preparare la seconda trasferta consecutiva di sabato prossimo alle 18.30 a Bologna. Al di là dell’euforia per il primo successo in campionato, la settimana che è appena iniziata è anche l’ultima di mercato: venerdì arriverà il gong di questa finestra estiva.