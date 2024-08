Ecco com’era la festa quando si arrivava a piedi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) "Oggi c’è tanta gente alla fiera sui Poggi, ma ancheero un ragazzo di gente ce n’era tanta, con una grossa differenza: in quegli anni quasi tutta". A riportare le sue memorie di un tempo è Berto Guidi, detto Bertone, 88 anni, di San Benedetto in Alpe, che la fiera dei Poggi la ricorda bene, già molto prima del revival degli ultimi anni. Berto Guidi, ci sono altre differenza tra la Fiera dei Poggi di oggi a quella da lei frequentata nella prima metà del Novecento? "Allora si svolgeva all’imbocco della strada per l’Eremo de’ Toschi che parte dalla statale 67 del Muraglione, mentre oggi è stata rifatta due chilometri più avanti in un bel prato e in mezzo alle faggete. Poi si svolgeva sempre l’ultimo lunedì di agosto e non l’ultima domenica come ora". La gentedai paesi vicini, ma quanto tempo impiegava? "Due-tre ore o anche mezza giornata.