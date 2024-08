Divisione Regionale 1 13 bolognesi in campo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Con la prima delibera della nuova stagione è stato ufficializzato ieri dal Consiglioil nuovo volto della1, l’ex serie D, per il campionato 2024/2025: 33 squadre ripartite in 3 gironi (di cui 13) si sfideranno per ottenere la promozione in serie C, in attesa però di conoscere il numero di squadre promosse da parte del Settore agonistico. Nel girone A (area emiliana) saranno solo 2 le, ovvero Vis Persiceto (già finalista della passata stagione, ko contro Vignola nella sfida per il titolo) e Anzola, che affronteranno le trasferte contigue di Castelfranco Emilia, Medolla e Modena, per poi spostarsi a Reggiolo, Correggio e Reggio nell’Emilia (Basketreggio e Jolly) e chiudere con Parma (Magik) e Piacenza.