Delitto di Avetrana Zio Michele Misseri? Non l’ho più visto Sono stato catapultato in un mondo differente | Claudio Scazzi ricorda la sorella Sarah dopo 14 anni

(Di martedì 27 agosto 2024) “Le perdite non si assorbono mai del tutto”. A dirlo, con la voce spezzata dal ricordo di quei tragici giorni, è, fratello di, la 15enne che 14fa, il 26 agosto 2010, scomparve, non lasciando tracce di sé, se non il suo cadavere, ritrovato l’ottobre successivo. Ne scaturì un processo mediatico, uno dei più seguiti nella storia recente della cronaca nera italiana. Secondo quanto è emerso nel corso dei procedimenti giudiziari, a uccidere la giovane ragazzastate sua cugina, Sabrina, e sua zia, Cosima Serrano, con la complicità dello zio,, che collaborò nell’occultamento del cadavere. A distanza di 14da quel tragico assassinio,, intervida Fanpage.it, hato quei tristi momenti. “Ero appena rientrato a lavoro, eroin ferie in Puglia fino al 24 agosto.