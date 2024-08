Cosa hanno trovato sui suoi conti bancari Sharon Verzeni la scoperta degli inquirenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Resta ancora il mistero su chi abbia commesso il delitto nei confronti di, la giovane di 33 anni uccisa a coltellate in strada durante una passeggiata in solitaria, fatta durante la notte il 30 luglio. L’omicidio avvenuto a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, non è ancora stato risolto e gli investigatori lavorano giorno e notte per cercare di consegnare alla giustizia il killer. E ora a proposito di, uccisa da qualcuno mentre passeggiava vicino casa, è emerso qualdi importante analizzando idella donna. Gli, stando a quanto riportato da Fanpage, anche nelle prossime ore ascolteranno altri testimoni e visioneranno le telecamere della zona per provare a capire chi siano le persone viste camminare tra mezzanotte e le 00.52, quando in via Castegnate si è consumato l’assassinio. Leggi anche: “Quella mattina mio figlio”.