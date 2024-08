Cittadella-Pisa 1-1 | la squadra di Inzaghi vicina al colpaccio ma ancora imbattuta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 - Arena porta in vantaggio i nerazzurri, poi risponde Vita. Così è riassunto in gol il match del Tombolato, ma ladiè sfortunata colpendo anche due pali. PRIMO TEMPO - Ilparte subito fortissimo e va in vantaggio al 9' grazie a un gol di Alessandro Arena. Il furetto raccoglie un pallone lungo, lo aggancia sfruttando un tocco di un avversario e trafigge di interno sinistro Kastrati. Al 12' Hojholt va sulla trequarti, serve Arena, ma stavolta il numero 30 non serve un liberissimo Angori. Al 16' Vignato penetra in area, ma manca l'ultimo tocco. Poco dopo Semper respinge una conclusione avversaria. Al 25' però ilha pareggiato con Vita sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 28' Arena colpisce la traversa andando vicino al raddoppio dopo una serpentina sulla trequarti.