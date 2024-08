Cimitero al buio installati ieri i nuovi contatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024)mattina sono iniziati i lavori di ripristino degli impianti danneggiati alurbano di via Pacchioni, in particolare nell’area della chiesa edificata in fondo al lungo viale di ingresso, che nel tardo pomeriggio di venerdì era stata interessata da un incendio, con tutta probabilità scaturito da un corto circuito. Fortunatamente la struttura non ha riportato particolari criticità, se non quelle legate all’annerimento di alcuni muri a causa del fumo, mentre i problemi principali hanno riguardato l’impianto elettrico, andato in tilt a causa del rogo. Dallo scorso fine settimana in effetti in tutta l’area delcompresa tra la chiesa e l’uscita posteriore, dunque in oltre metà del complesso, manca la corrente elettrica, il che significa che sia le lampade votive, sia il normale impianto di illuminazione sono spenti.