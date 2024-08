Chiamate un’ambulanza Paura al concerto di Arisa | la musica si ferma poi l’intervento

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Momenti di grande apprensione durante l’evento con protagonista. La cantante è stata costretta a invocareurgente dell’ambulanza, mentre si stava esibendo al suo. Le immagini sono stata riprese da uno spettatore, che ha poi caricato il video sul social network TikTok. In realtà i filmati principali sono due, dato che nel primo lei è stata contestata per un altro motivo. Quindi, è stata una serata movimentata quella di, che prima di chiamare l’ambulanza è stata criticata e fischiata dal pubblico perché è salita sul palco con un’ora e mezza di ritardo. In sottofondo si è anche udito qualche commento pesante: “Fai pena, non hai rispetto”. L’artista ha immediatamente esclamato: “Scusatemi tutti per il ritardo” e ha iniziato a cantare. Leggi anche: “Aiuto,subito!”.