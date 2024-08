Chelsea offerta lampo per Osimhen | vuole beffare il PSG

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 agosto 2024) Il Chelsea prepara un'offerta ufficiale per Victor Osimhen del Napoli. Gianluca Di Marzio rivela: i Blues vogliono anticipare il PSG nella corsa al bomber nigeriano. Il Chelsea si muove con decisione per Victor Osimhen. Il club londinese è pronto a sferrare l'attacco decisivo per il bomber del Napoli, tentando di bruciare sul tempo il PSG. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha rivelato l'imminente mossa dei Blues: "Il Chelsea vuole anticipare il PSG per Victor Osimhen e fare in questi minuti/ore una prima offerta ufficiale alla SSC Napoli e all'agente del giocatore."