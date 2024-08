Chef in pole position La magica pista celebrata nei menu di mezza Brianza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) È come l’attimo fuggente. Dura un amen. In questo caso, un weekend. Ma una circostanza ghiotta merita un interesse speciale. E se il Gran premio lo è di certo per gli appassionati di Formula 1, lo è anche per il mondo della ristorazione, permeabile com’è a tutto quello che lo circonda e motivato a celebrare da par suo il grande evento sportivo a trazione monzese. Un carpe diem dettato da una comprensibile motivazione commerciale. In ogni caso, meritevole. Perché sta scatenando la creatività di moltidi spicco tra quelli che firmano alcuni dei locali più blasonati nel ranking dellagourmet.