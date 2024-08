Catania-Benevento in venditi i biglietti per la trasferta del ‘Massimino’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ iniziata la prevendita dei tagliandi validi per assistere alla gara, valevole per la seconda giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025 ed in programma allo stadio "Angelo Massimino" lunedì 2 settembre alle ore 21.15. A disposizione dei tifosi giallorossi ci sono oltre milleal costo di 16€ comprensivi dei diritti di prevendita ma ai quali vanno aggiunte le spese di commissione. La vendita del settore ospiti terminerà alle ore 19:00 del primo settembre. I tagliandi sono disponibili sul circuito Ticketone, online (TUTTI I DETTAGLI) e nelle rivendite autorizzate.