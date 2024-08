Cane vola nel dirupo | è salvo La padrona | È stato terrificante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) "L’ho visto rimbalzare tre o quattro volte sulle rocce, come fosse un bambolotto di pezza. È". Sharon D’Anzi, trentenne psicologa di origine medicinese residente a Bologna, è ancora scossa, ma riesce a sorridere mentre abbraccia il suoZenith, meticcio di 9 anni e 15 chili, sopravvissuto miracolosamente a una brutta avventura in montagna. Domenica Sharon, insieme a un’amica e al suo compagno a quattro zampe, era impegnata in un’escursione alle pendici dell’Alpe di Succiso, sull’Appennino reggiano, quando è avvenuto l’incidente, poco lontano da dove due settimane fa è precipitata e morta l’infermiera bolognese Valentina Fino. "Siamo partite da Succiso Nuovo e abbiamo percorso i sentieri 655 e 673 – racconta –.