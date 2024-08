Borsa | Europa in rialzo future contrastati Milano +045%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Borse europee positive con iUsain vista dei prezzi delle abitazioni, della fiducia dei consumatori, degli indici Fed di Richmond e di Dallas e delle previsioni sul terziario in Texas. In linea con i preliminari il Pil tedesco, invariato su bae annua e sceso dello 0,1% su base trimestrale. Atteso l'intervento del presidente della Bundesbank Joachim Nagel. La migliore è(+0,45%), seguita da Madrid (+0,35%), Londra (+0,3%), Francoforte (+0,17%) e Parigi (+0,05%). Si mantiene debole il greggio Usa, che scende sotto la soglia dei 77 dollari (Wti -0,61% a 76,94 dollari al barile) nel giorno in cui Goldman Sachs ribassa le stime di 5 dollari al barile sul Brent (-0,59% a 80,95 dollari). Sale il gas (+1,58% a 38,25 euro al MWh) con l'inasprirsi delle tensioni tra Russia e Ucraina e si conferma in calo l'oro (-0,6% a 2.509,7 dollari l'oncia).