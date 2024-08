Bambina di 4 anni morta nell’incendio la Procura apre un’inchiesta Oltre venti evacuati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Santa Croce sull’Arno (Pisa), 27 agosto 2024 – Laha apertosull’incendio nell’appartamento di via Turi dove èla piccola Mame Diarra Sow. Un atto dovuto per le indagini che sono condotte dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Non ci sono indagati e quella di ieri è stata la giornata per cercare di capire quante persone hanno bisogno di una sistemazione provvisoria dopo che i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile tutto il lato del condominio su via Turi e la parte dell’edificio dal primo al terzo piano che affaccia su corso Mazzini. Il numero totale degliè salito atra adulti e bambini. Oggi o domani potrebbe essere disposta l’autopsia sul corpo della bimba di 4con l’affidamento dell’incarico al medico legale. Al momento non è possibile sapere la data del funerale.