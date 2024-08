Bagnino chiede a un ragazzo di alzarsi dal lettino e lui lo accoltella | arrestato 19enne brianzolo in vacanza a Finale Ligure

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Undi 19 anni è stato denunciato per tentato omicidio dopo che hato undi, in Liguria, reo di avergli chiesto didalsulla spiaggia. È successo intorno alle 2.30 della notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto. La vittima dell’aggressione è un giovane egiziano impiegato nella vigilanza notturna degli stabilimenti balneari. Secondo le prime ricostruzioni, il vigilante ha visto un gruppo di ragazzi occupare abusivamente i lettini e ha chiesto loro di allontanarsi per poi allontanarsi. Quando è tornato però loro erano ancora lì e ha rinnovato l’invito ad andarsene: è stato a quel punto che uno di loro ha improvvisamente tirato fuori un coltello dalla tasca e lo ha colpito due volte all’addome e allo sterno. I fendenti avrebbero potuto essere letali.