Azioni Nvidia | boom del +150% grazie alle soluzioni di Intelligenza Artificiale

(Di martedì 27 agosto 2024) Nel 2024,ha continuato a brillare come una delle aziende tecnologiche più performanti. Fondata nel 1993 da Jensen Huang, Chris Malachowsky e Curtis Priem,è diventata un gigante nel settore dei semiconduttori, specializzata nella produzione di GPU (Graphics Processing Unit). Oggi l’azienda è sinonimo di innovazione nel campo dell’(AI, Artificial Intelligence) e delle tecnologie per la simulazione grafica. Con un impatto significativo in diversi settori, dall’automotive all’industria dei videogiochi. Negli ultimi mesi, ledihanno registrato una crescita impressionante, con un aumento del loro valore pari al 150% nella prima metà del 2024. Questo risultato è stato principalmente alimentato dalla crescente domanda didi, che ha spinto le vendite di GPU per data center e supercomputer.