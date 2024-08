Atalanta | Musso in prestito all’Atletico Madrid a Bergamo arriva Rui Patricio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) L’ha reso noto di “aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive di Juan, 30enne argentino, che ha complessivamente difeso la porta nerazzurra in 99 partite nelle sue poco più di tre stagioni di militanza”. “L’augura a Juan le migliori soddisfazioni per questa sua nuova esperienza professionale“, ha aggiunto il club orobico. La Dea, intanto, si prepara ad accogliere Rui, che lascia la Roma dopo tre stagioni. Il portiere portoghese viene accolto dal club: “La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Rui, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra” recita il comunicato.