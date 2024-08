Arrestato a Roma per maltrattamenti alla moglie

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024) Un 37enne fermato dai Carabinieri dopo aver aggredito la porta di casa in un impeto di rabbia. I Carabinieri della Stazione diCentocelle hannoin flagranza di reato un 37enne italiano, accusato diin famiglia. L’uomo è stato fermato dopo che la, in preda al terrore, aveva chiamato il numero di emergenza 112 per segnalare che il marito, in preda a un impeto di rabbia, stava cercando di entrare nell’appartamento, colpendo violentemente la porta d’ingresso con calci e pugni fino a fratturarsi una mano. All’arrivo dei Carabinieri, la donna ha denunciato di essere vittima da tempo di abusi e violenze da parte dell’uomo. Il 37enne è stato successivamente trasportato al Pronto soccorso del Policlinico Casilino, dove gli sono state diagnosticate lesioni con una prognosi di 30 giorni.