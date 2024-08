Ardea protesta alla Rocca | strada devastata dai lavori nessun ripristino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Gli abitanti dellasono esasperati dopo mesi di attesa senza risultati. A seguito di alcunieffettuati dall’amministrazione comunale per la riparazione di una cabina idrica situata dietro le antiche mura, laadiacente è rimastae mai ripristinata. La ditta incaricata dal comune non ha ancora provveduto a sistemare l’area, lasciando i cittadini in una situazione di disagio. La denuncia su “via degli scordati” Rinaldo Petricca, un noto e stimato abitante della, ha preso la parola per denunciare la situazione. Sulla sua pagina Facebook, Petricca ha ironizzato amaramente: “E’ dietro a Le Ripe e il nome della via non ce l’hanno mai messo”.