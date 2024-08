Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata del 27 agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 27 agosto 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Unal: ladel 27Guido e Mariella torneranno da Palinuro: questa vacanza avrà aiutato la coppia a risanare la loro crisi? Nel frattempo, Rosa comincerà a perdere la pazienza per i comportamenti molesti di Pasquale e Luisa. Raffaele prenderà mira Renato, che lo riempirà di domande per far sì che l'uomo gli riveli la causa del comportamento di Giulia.