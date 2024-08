Alla riscoperta del museo di Palazzo Gaddi Successo per le visite guidate domenicali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Domenica scorsaha aperto le sue porte ai forlivesi con dellegratuite, riscuotendo un buondi presenze che ha confermato l’interesse della comunità per il patrimonio storico e culturale locale. L’iniziativa faceva parte del programma estivo ‘Agosto in cultura’, promosso dal Comune per animare la città in un periodo in cui molti sono ancora in vacanza. L’evento offriva l’opportunità di scoprire musei, monumenti e chiese, tutti aperti e accessibili al pubblico. Lesi sono svolte in due turni, ciascuno rivolto a circa 35 persone: il primo alle 18 e il secondo alle 19.30. A guidare i gruppi, lo storico Umberto Pasqui e il presidente dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, Domenico Garuppo.