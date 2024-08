WEC il Mondiale torna al COTA con la Lone Star Le Mans

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Riparte dal Texas e dal Circuit of The Americas () la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship. Appuntamento da non perdere quindi questo fine settimana con laLe, competizione da sei ore cheprotagonista al posto della 1000 Miles of Sebring che abbiamo commentato negli ultimi anni. Porsche, Toyota e Ferrari si contendono il titolo, i marchi citati sono presenti nell’ordine in classifica con 126p, 122p e 109p dopo la 6h San Paolo. Differente la situazione nella graduatoria piloti con Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer (Porsche Penske Motorsport n. 6) al comando con 117p contro i 98p di Nicklas Nielsen/Antonio Fuoco/Miguel Molina (Ferrari n. 50) ed i 95p di Kamui Kobayashi/Nick De Vries (Toyota GR n. 7). Tutto resta ancora da scrivere con oltre 50 punti in gioco da qui alla conclusione della stagione.