Vuelta a España 2024 il percorso e le tappe della seconda settimana | c’è salita tutti i giorni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo nove estenuantie un caldo quasi soffocante, laarriva finalmente al primo giorno di riposo. Una lungainaugurale che ha già riservato tanta, tante sorprese e purtroppo ha già mietuto diverse vittime. Non sono più in gara il portoghese Joao Almeida e l’azzurro Antonio Tiberi, tra gli altri, con il classe 2001 che ha alzato bandiera bianca dopo un malore e dopo otto frazioni in cui aveva fatto assolutamente vedere di poter lottare per il podio. Nellalaprevede praticamente solo, dove tanti altri colpi di scena sono attesi. Martedì 27, decima tappa: Orléans – Ponteareas-Baiona (160km) Si riprendo dopo il giorno di riposo con una frazione che prevede tantama sembra disegnata per una fuga da lontano. Pronti via e c’è subito da affrontare l’Alto de Fonfria (15,4 km al 4,2%).