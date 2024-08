Un anno senza ’Gelo’ Covili Una messa in ricordo dello storico volontario

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un‘Gelo’. È ancora vivo ilnella comunità di Villa Minozzo e di tutto l’Appennino per la morte prematura di Angelooperatore della croce verde, stroncato da un malore a 59 anni. Domani alle 16,30, alla chiesa di Cagnola di Castelnovo Monti, ci sarà unadi suffragio. "Unla tua prefisica – il commoventedella moglie Nadia – Un vuoto incolmabile un dolore che che mi toglie il respiro. Un unico pensiero accompagna le mie giornate e lenisce il mio dolore ed è la felicità di averti avuto come marito per 33 anni e la fede di riabbracciarti quando il Signore mi chiamerà. Grazie amore mio". A ricordarlo anche Michela Bognar, sua collega volontaria.