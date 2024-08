Ucraina massiccio attacco russo in quindici regioni | contro Kiev droni e missili cittadini nei rifugi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 26 agosto 2024) È in corso unin diversedell’: anche la capitalepresa di mira da. Obiettivo delle forze armate russe sarebbero numerose infrastrutture energetiche. Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha parlato di diversi morti e feriti. Per i raid sarebbero stati utilizzatiShahed,da crociera e Kinzhal, ovvero iipersonici. Ae in diverse altre città sono state avvertite forti esplosioni. Le autorità hanno invitato ia restare neisotterranei. Nella capitale si è verificato anche un blackout in alcuni quartieri e gli ingegneri stanno lavorando per ripristinare la corrente.(ANSA FOTO) – cityrumors.it“L’allerta aerea continua.