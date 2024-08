Troppi giornalisti morti e censurati a Gaza l’appello all’Ue | Sanzioni Israele

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un vero e proprio appelloper salvaguardare la libertà di stampa e per consentire aidi raccontare quanto sta succedendo a. La Fondazione europea dei, 38 sindacati deieuropei tra cui l’italiana Fnsi, e più di 20 Ong tra cui Reporter senza frontiere, chiedonodi sospendere l’accordo di associazione cone di farsi sentire con il governo guidato da Benjamin Netanyahu per chiedere di salvaguardare il lavoro della stampa nel conflitto a. La lettera è stata inviata ai maggiori diplomatici Ue, tra cui l’Alto rappresentante per gli Affari esteri, Josep Borrell, e il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis. La richiesta è anche quella di infliggereai responsabili di crimini di guerra e di ripetute violazioni del diritto internazionale da parte di