Tragedia a Spinetoli Finisce dentro un canale Tobi muore a soli 3 anni

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un’altra terribileha sconvolto ieri il Piceno dopo quella della morte del piccolo Davide Marcozzi che ha perso la vita ad Acquasanta sabato in un tragico incidente domestico (articolo a parte). Ieri pomeriggio aè morto, un bambino di appena tre, di nazionalità nigeriana, annegato in undi irrigazione nei pressi della cantina Saladini Pilastri. Inutili tutti i tentativi messi in atto dai sanitari del 118 che sono giunti sul posto. Altrettanto inutile l’intervento dell’eliambulanza del 118 che purtroppo è tornata indietro senza poter trasportare il piccolo in un ospedale specializzato. Per lui non c’era più niente da fare, avendo trascorso troppo tempo nell’acqua delirriguo. L’allarme è scattato a metà pomeriggio.