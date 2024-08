Tradizione La Selva dipinge le vie della città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Con il sorriso sulle labbra, dopo un Palio in cui non è arrivata la vittoria, ma in cui l’accoppiata Virgola-Tabacco, è uscita a testa alta provando fino all’ultimo istante a insidiare l’inarrivabile Lupa, laha sfilato ieri per le vie, per il tradizionale Giro di Onoranze alle Consorelle e alle Autorità. La giornata è terminata con la cea tutti insieme nel rione. Da venerdì e fino a sabato 7 sembre, si svolgerà in Vallepiatta XLIX Sagra del Braciere, con serate dedicate sia ai giovani che ai più grandicelli. Domenica 8 settembre, poi, il 48° Cross dei Rioni, evento diventato ormai appuntamento fisso dell’agenda cittadina.