The Union la recensione | rimpatriate col botto

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il film: The, 2024. Regia: Julian Farino. Cast: Mark Wahlberg, Halle Berry, Mike Colter, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica De Gouw, Alice Lee, Jackie Earle Haley, J.K. Simmons, Lorraine Bracco, Dana Delany. Genere: azione, commedia. Durata: 107 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix, in lingua originale. Trama: Un uomo qualunque si ritrova invischiato in un’operazione di spionaggio. A chi è consigliato? Ai fan sfegatati e completisti di Mark Wahlberg.