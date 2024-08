The Crow – Il Corvo Eric cerca vendetta in un teatro nella nuova intensa clip

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 26 agosto 2024) The– Ilin unPrima dell’avvento del Marvel Cinematic Universe e del DCU, Ilè stato uno dei primi grandi film di supereroi che hanno davvero fatto presa sul pubblico. Diretto da Alex Proyas, il film del 1994 era basato sull’omonima graphic novel del 1989 di James O’Barr. Brandon Lee, figlio della leggendaria icona delle arti marziali Bruce Lee e lui stesso artista marziale, ha battuto attori più affermati come River Phoenix e Christian Slater per il ruolo principale del vendicatore non-morto Erik Draven. Ma il 31 marzo 1993, durante le riprese della scena in cui il suo personaggio viene ucciso, si verificò una tragedia: Lee fu ferito a morte perché la pistola era stata caricata con cartucce finte e non con proiettili a salve come previsto.