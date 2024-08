Terremoto di magnitudo 3 9 scuote l’Emilia Romagna | epicentro a Castel del Rio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una nuova scossa didi3.9 ha colpito la provincia di Bologna la notte tra domenica e lunedì 26 agosto. L’è stato localizzato adel Rio, sull’Appennino tosco-emiliano, e il sisma è stato avvertito distintamente in tuttae in alcune zone della Toscana. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), la scossa è stata registrata all’1:45 cona 3 km a sud-est del centro didel Rio, alle coordinate geografiche (lat, lon) 44.1920, 11.5260, e con un ipocentro situato a circa 19 km di profondità. Si tratta della stessa zona già interessata da un’altra scossa di3.2 solo due giorni fa. Scossa avvertita in tutta la regione Numerose segnalazioni sono arrivate da residenti svegliati di soprassalto durante la notte.