Star Wars Outlaws ha ricevuto dei voti piuttosto tiepidi dalla stampa internazionale

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 26 agosto 2024) È scaduto proprio in queste ore l’embargo per le recensioni di, con laspecializzata che ha assegnato al nuovo gioco di Massive Entertainment deinon totalmente positivi e. Affidandoci come sempre a Metacritic, il nuovo tutolo Ubisoft gode al momento della stesura di questo articolo un Metascore (la media voto) di 77 in seguito a 56 recensioni registrate sul noto aggregatore didellaspecializzata. Diamo un’occhiata qui sotto ad alcuniassegnati ada parte dellaspecializzata: Game-eXperience.it – 8,7/10 PSX Brasil – 9/10 GamePro – 8.5/10 GamingTrend – 8.