River Phoenix la sorella Rain ricorda il compianto attore che avrebbe compiuto 54 anni | Buon compleanno

(Di lunedì 26 agosto 2024) L'attrice ha dedicato un carosello social alla star di Stand by Me nel giorno in cuifesteggiatoha reso omaggio alfratello, che il 23 agosto54. Attraverso un post pubblicato sul proprio account Instagram, l'attrice e musicista ha condiviso una serie di immagini e citazioni del protagonista di Stand by Me. Il post, intitolato "", è composto da un carosello di immagini e citazioni dell'legate alla cause umanitarie per le quali si spendeva come ambientalismo, diritti per la comunità LGBTQ+ e alimentazione vegetale. In ricordo di"Se ho un po' di fama, spero di poterla usare per fare la differenza" si legge nel carosello