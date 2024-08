Ristoratore rapinato dell’incasso Avevano pistole e accetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 26 agosto 2024 – Gli hanno fatto la posta davanti casa alle una di notte, tra sabato e domenica, per rubargli l’incasso. Il fatto è avvenuto a Massa e Cozzile, e la vittima è Stefano Mariotti, titolare del famoso e apprezzato ristorante Il Discepolo di Montecatini. Una rapina in piena regola, con tanto di cappucci, pistola e. Obiettivo, tagliare le tasche dei pantaloni del padrone del locale per portargli via tutti i soldi. “Sapevano esattamente dove tenevo l’incasso”, ha sottolineato il titolare del ristorante. Dunque andati a colpo sicuro, su questo punto non ci sono dubbi ascoltando il racconto del. Un luogo storico il locale di Stefano e della sua famiglia, famoso per le ottime pizze e la cucina toscana. Pochi mesi fa aveva festeggiato i 60 anni di attività, sempre in continuità e senza alcun cambio di gestione.