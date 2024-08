Raid a Gaza City cinque morti Non si fermano i negoziati | nuovi colloqui nei prossimi giorni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 – Israele attacca, almenopalestinesinella notte. Ilha colpito un edificio vicino al Patient's Friends Hospital, nella parte occidentale della città. Non siper, gli Usa premono per una tregua. Dopo il nulla di fatto dell’incontro nel fine settimana, neici saranno altri tentatici per colmare le divergenze tra Israele e Hamas e arrivare al patto su ostaggi e cessate il fuoco. Intanto 60 organizzazioni internazionali della stampa chiedono a Biden di fermare l’accordo Usa-Israele: “Netanyahu ha instaurato uno stato di censura”. Segui la diretta qui sotto Smoke billows from the site of an Israeli airstrike on Zibqin in southern Lebanon on August 25, 2024, amid escalations in the ongoing cross-border tensions as fighting continues between Israel and Hamas militants in theStrip.