Prato iniziato il taglio degli alberi in via Firenze Proteste e polemiche | E’ vandalismo ambientale

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – E'questa mattina, lunedì 26 agosto, l'intervento didi via, nel tratto compreso fra La Querce e La Macine, in corrispondenza dell'ex cementificio Marchino. In totale saranno tagliati 47 tigli e questo ha sollevato ledi ambientalisti e dell'Osservatoriodiche stamani hanno messo in scena un sit - in di protesta.. Parla il comandante Maccioni Una manifestazione con megafono, slogan e cartelli di contestazione per chiedere “un ripensamento in extremis” al Comune. Una richiesta che però non ha avuto esito, visto che già intorno alle 8.30 erano stati tagliati i primi due tigli. Un manifestante ha anche provato a forzare il cordone di sbarramento con divieto di accesso per automobili e pedoni, ma è stato prontamente fermato da municipale, polizia e digos.