Polo Sant’Agostino modifiche alla viabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Per consentire lavori di rinnovo della rete fognaria nell’ambito dell’intervento di riqualificazione al, da oggi saranno in vigorein largo Portae in via Ramazzini. Su quest’ultima, in particolare, sarà sospesa la circolazione stradale, escluso i veicoli di soccorso, dal civico 11 a largo Porta, mentre nel tratto dal civico 11 a via della Cerca la circolazione sarà a senso unico alternato con diritto di precedenza dei veicoli con direzione via della Cerca. Su via Ramazzini sarà inoltre vietata la sosta, ma sarà garantito il transito pedonale in sicurezza sui marciapiedi e l’accesso pedonale alle proprietà laterali e attività.