Pericolosamente vicini la recensione | il racconto della guerra tra uomo e natura

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sempre più spesso gli orsi del Trentino entrano nella cronaca per episodi di aggressione.è un documentario che racconta questo e lo fa con un'uscita speciale il 26, 27, 28 agosto 2024 al cinema. Ecco la nostra. L'ultimo incidente è solo di poche settimane fa e la convivenza con gli orsi sembra non essere mai stata così difficile. In questo clima di sconcerto e rabbia l'uscita di, il documentario che racconta la complessa situazione dei boschi del Trentino, risulta più che mai attuale: un tema incredibilmente sentito che muove non solo la popolazione locale ma una nazione intera che si divide sulla sorte di questo maestoso animale, reintrodotto nei nostri boschi in tempi piuttosto recenti. L'orso ha ritrovato un territorio favorevole alla sua riproduzione con il quindi conseguente ed esponenziale aumento degli individui.