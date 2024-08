Perché le adidas SL 72 sono diventate la nuova ossessione sneaker del momento

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Se avete già nostalgia delle Olimpiadi, è ildi investire sulles di cui tutti parlano: le adidas SL 72. Ultimamente si vedono ovunque, dai social ai look delle star, facendole entrare a pieno titolo tra i modelli più amati del brand tedesco. Merito della linea aerodinamica, dei colori vivaci e della storia leggendaria che inizia, appunto, durante i Giochi Olimpici del 1972 La storia delle adidas SL 72 I Giochi di Parigi 2024 ci hanno regalato moltissime soddisfazioni in termini di medaglie, momenti virali e dettagli di stile, dagli orologi alle felpe. Ma soprattutto ci hanno ricordato lo stretto legame che c’è tra moda e sport. LeSL 72 sono state pensate originariamente per le piste di atletica: il nome, infatti, è l’abbreviazione di “Super Light”.