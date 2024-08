Pazzesco Napoli | Telefonata a Conte affarone da non credere | si offre a sorpresa?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ultimi giorni di calciomercato e possibileper il, un calciatore ha telefonato ad Antonio, possibile affare in vista. Torna a respirare ildi Antonio, tutto merito della bella vittoria ai danni del Bologna per 3-0 al Maradona. I partenopei hanno così riscattato il pessimo avvio in campionato contro il Verona e adesso guardano al futuro con ritrovato ottimismo. Vanno però completate le operazioni di calciomercato lasciate in bilico, in modo da dare all’allenatore azzurro una squadra competitiva per l’alta classifica in Serie A. Alcune affari sono in dirittura d’arrivo: Romelu Lukaku dal Chelsea e Scott McTominay dal Manchester United, ad esempio, sono i due calciatori che appaiono più vicini al trasferimento in azzurro, al netto degli ultimi dettagli ancora da sistemare.