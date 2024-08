Pazza Dea ko che fa male Gasp rimontato e beffato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’Atalanta inciampa sul grande cuore granata. Nella giornata delle pesantissime contestazioni del popolo del Torino verso il presidente Cairo, scatenate dalla cessione di Bellanova proprio ai bergamaschi, la squadra di Vanoli sfodera un’altra grande prestazione dopo quella offerta contro il Milan. Stavolta con un finale diverso, perché quando la beffa del 2-2 al 95’ sta per materializzarsi arrivano i guantoni di Milinkovic-Savic a respingere il rigore di Pasalic. Dea fermata dalle parate del portiere serbo e dall’altra dea, quella bendata: due pali colpiti nella ripresa da Retegui e De Ketelaere. Eppure, come lunedì scorso a Lecce, il solito pressing aveva portato al meritato gol del vantaggio: traversone da destra di De Ketelaere e incornata in girata aerea di Retegui per il suo terzo gol in una settimana.