Paralimpiadi 2024 quando iniziano dove vederle programmazione tv e gli atleti da seguire

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 26 agosto 2024) Dopo le avvincenti Olimpiadi, Parigi è pronta a ricominciare. Sono già in arrivo nella capitale francese glidelle, la cui cerimonia d’apertura è prevista per mercoledì 18 agosto. Le gare ci accompagneranno fino al rientro sui banchi, con la festa di chiusura domenica 8 settembre. Eccola competizione e i campioni italiani che, senza dubbio, ci regaleranno grandi emozioni.guardare ledi ParigiA far da cornice alle gare paralimpiche, così come già successo con le Olimpiadi, saranno i luoghi più suggestivi della più romantica delle città europee. Gli eventi equestri si terranno nella regale Reggia di Versailles; il Grand Palais accoglierà la scherma e il taekwondo. Il tiro con l’arco avrò luogo a Les Invalides e la Torre Eiffel troneggerà sulle partite di calcio. Il Roland-Garros, infine, ospiterà il tennis e il volley.