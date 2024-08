Orlando lancia l’ultimatum | Bisogna scegliere in fretta Confermata la sua disponibilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una carta sul tavolo della coalizione di centro sinistra. Ha usato una metafora Andreaper indicare la sua candidatura al ruolo di leader alle prossimoe elezioni regionali. Ma la sfida non è un gioco perchè in ballo c’è la conduzione di una Regione in cerca del nuovo presidente. Il deputato del Partito Democratico ha esortato a "fare presto" invitando l’opposizione per nove anni a velocizzare la scelta per non perdere tempo prezioso e indicare soluzioni e proposte concrete ai liguri e al sistema economico e sociale della Regione. L’appello è statoto da Santo Stefano d’Aveto, doveha partecipato alla commemorazione di un partigiano. "La sfida per la rigenerazione in Liguria – ha detto – richiede uno sforzo di consapevolezza da parte di tutte le forze politiche che lavorano per l’alternativa al centrodestra.