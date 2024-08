Omicidio Sharon Verzeni nuovi interrogatori Compagno | Penso assassino sia un estraneo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 26 agosto 2024) A quattro settimane dall'dinon c'è ancora stata una vera svolta nelle indagini. Così, anche oggi, 26 agosto, proseguono al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo glidi persone informate sui fatti, quindi non indagate (e senza avvocato). Ci si sta concentrando sui residenti di via Castegnate, la strada del delitto. Le indagini si sono inizialmente concentrate suldella donna Sergio Ruocco, ma il suo alibi - essersi trovato in casa al momento del delitto - regge. In tutto sono oltre cento le persone sentite, tra famigliari, parenti, colleghi, vicini di casa e abitanti di Terno d'Isola. Chi ha accoltellato per quattro volte la donna, la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi, però, non ha ancora un volto né un nome.