Napoli ci risiamo | Osimhen dice no all’Arabia? L’indizio dell’agente e la frecciata a Lukaku

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Pacchi, nuovi profeti, Europa. Tre elementi cardine del tweet con il quale Roberto Calenda è intervenuto a gamba tesa sulla possibilità che Victorsvenga ceduto in Arabia Saudita. L’agente del calciatore del, al centro di un intrigo di calciomercato, ha voluto fare chiarezza. L’Al-Ahli aveva offerto circa 70 milioni di euro al, poco più della metà della clausola rescissoria del calciatore. Poco, ma a 3 giorni dal termine del calciomercato italiano (non arabo) e conin arrivo nonostante tutto, per accontentare al più presto Antonio Conte, ilha fretta e soprattutto necessità di cedere. Se la distanza dovesse essere limata di qualche decina di milioni i partenopei darebbero l’ok. Ma la sensazione è che non servirebbe a nulla.in Arabia Saudita? Il nonon è un pacco da spedire per fare spazio a nuovi profeti (leggasi).