Molo 29 – Roma

(Di lunedì 26 agosto 2024)29 Via Mario Musco, 29/31 – 00147Telefono: 06/59600651 Sito Internet: www.risto29.wixsite.com Tipologia: pesce Prezzi: antipasti 6/20€, primi 16/28€, secondi 22/30€, dolci 7/10€ Chiusura: Domenica sera e Lunedì OFFERTA In una zona che non brilla di certo per l’offerta gastronomica,29 rappresenta un “porto” sicuro per chi vuole assaggiare una valida cucina di pesce basata sulla qualità della materia prima. Qui, il giovane chef Davide Mandarino presenta una solida proposta di piatti della tradizione italiana di mare, arricchiti a volte con qualche spunto creativo. Il menù presenta pochi piatti per ogni portata, con la possibilità di scegliere anche un percorso degustazione da 80 euro e tra una buona scelta di crudi.