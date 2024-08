Migranti Casarini salpa da Trapani benedetto dai vescovi e come se fosse la Guardia Costiera | ma qualcosa non torna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lucaalla carica, ripartendo dae forte della benedizione papale e non solo. La missione Sar (search and rescue – ricerca e salvataggio) lanciata il 23 agosto, da Mediterranea Saving Humans – organizzazione umanitaria fondata dall’ex disubbidiente dell’ultrasinistra folgorato sulla tratta di Tripoli e votato alla causa dei(con tanto di scafisti e trafficanti di esseri umani che ringraziano – riparte dalla missione organizzata congiuntamente con la Fondazione Migrantes della Conferenza episcopale italiana. Grazie al sostegno dei, allora, la Mare Jonio – un rimorchiatore riutilizzato per le operazioni Sar della Ong – sarà affiancata da una nave di supporto che trasporta altri volontari e personale medico, oltre che coadiuvata da un supporto aereo e con un mediatore culturale e un piccolo gruppo di giornalisti al seguito.