Luca Nardi fa il punto della situazione | Non sono ancora al 100% con il gomito

(Di lunedì 26 agosto 2024) Unain divenire per. Il tennista pesarese non sta vivendo un grande periodo e la sconfitta al primo turno degli US Open 2024 contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 7-5 7-6 (3) 7-6 (5) un po’ brucia per come è maturata. Tante le occasioni sprecate danel corso del match, trovandosi nelle condizioni di chiudere in proprio favore sia il secondo che il terzo parziale. Le coseandate diversamente e sicuramente quanto accaduto nelle ultime settimane non ha aiutato. Il pensiero è al. Un problema di cui ha parlato il tennista azzurro in conferenza stampa: “Nonchiaramente al, ma la notizia positiva e unica di questo match è che non ho avuto fastidi. A Washingtonstato costretto a fermarmi perché avevo troppo dolore, le cose vanno un po’ meglio, ma devo fare partite ovviamente“, ha dichiarato