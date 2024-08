Liverpool | il controllo sostituisce il caos mentre inizia il regno di Arne Slot ad Anfield

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sito inglese: Due partite, due vittorie per 2-0. Ilhato la stagione in modo molto professionale; i Reds stanno rapidamente diventando l’immagine del loro nuovo capo,. L’allenatore olandese adè tutto business: schietto, spietato quando serve, ma calmo e composto in ogni momento, proprio come vorrebbe che fosse la sua squadra e come sta rapidamentendo a diventare in campo. La squadra diè stata sicuramente composta e ha ottenuto una comoda vittoria contro il Brentford ad, rispecchiando per molti aspetti la vittoria della giornata inaugurale contro l’Ipswich; è migliorata dopo l’intervallo, ha creato ottime occasioni nel corso della partita e alla fine ha vinto facilmente.