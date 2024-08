L’irresistibile fascino dei Grillini per il denaro Il corsivo di Cangini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 26 agosto 2024) Gira che ti rigira, sempre di soldi si tratta. Disse chi lo conosceva bene che furono in soldi a spingere Beppe Grillo a fondare nel 2009 il Movimento 5stelle con Gianroberto Casaleggio. Di sicuro furono i soldi a rappresentare la presunta diversità degli eletti, che per un po’ si ridussero ostentatamente lo stipendio e rifiutarono ogni forma di finanziamento pubblico. Furono i soldi la principale ragione che giustificò la fuga in massa dei parlamentari dai gruppi di Camera e Senato, tanto da fare del Movimento 5stelle il partito col maggior numero di voltagabbana della Prima e della Seconda repubblica messe insieme.